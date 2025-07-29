Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler, Bursa Harmancık'taki orman yangınına müdahaleye devam ediyor. Yangın etrafı arazözlerle çevrildi ve hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle Bursa Harmancık'ta devam eden orman yangınının etrafını sararken, bu görüntüler Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalara yansıdı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelinde sadece Bursa Harmancık'taki orman yangını devam ediyor.

Yangına müdahaledeki son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalarda görüntülendi.

Yangının devam ettiği alan, müdahale ekipleri tarafından açılan yollar ve konuşlanan arazözlerle çevrelendi. Böylece, yangının etrafı sarılmış oldu.

Söz konusu orman yangınına ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor. Yangına, 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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