Bursa Food Point ve Turfood Horeca Fuarları Sektör Profesyonellerini Buluşturdu
Bursa'da düzenlenen Bursa Food Point ve 6. Turfood Horeca Fuarları, 36 farklı ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcıyı ağırlayarak gıda ve ev dışı tüketim sektörlerinde iş görüşmelerine ve uluslararası işbirliklerine zemin hazırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Food Point Fuarı ile Network Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştirilen 6. Turfood Horeca Fuarı 36 farklı ülkeden 200'ü aşkın yabancı olmak üzere binlerce sektör profesyonelini Bursa'da buluşturdu.

BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Bursa Food Point Fuarı ile Network Fuarcılık iş birliğinde gerçekleştirilen 6. Turfood Horeca Fuarı, gıda ve ev dışı tüketim sektörlerini uluslararası alıcılarla buluşturdu. Bursa Fuar Merkezi'nde üç gün süren organizasyon, 36 farklı ülkeden sektör profesyonelini bir araya getirdi. Fuarlarda, 200'ü aşkın yabancı alıcı olmak üzere yaklaşık 4 bin sektör temsilcisi, stant açan firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi.

KFA Fuarcılık tarafından BTSO'nun vizyonu doğrultusunda yeni nesil fuarcılık modeli çerçevesinde gerçekleştirilen Bursa Food Point, dondurulmuş, işlenmiş, kuru ve paketli gıdalardan içeceklere, unlu mamullerden atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergiledi. Aynı zamanda, gıda üretim teknolojileri, paketleme sistemleri, soğutma çözümleri ve lojistik teknolojileri gibi yenilikçi çözümler de fuarda yer aldı.

Network Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. Turfood Horeca Fuarı ise otel, restoran, kafe ve catering sektörlerine yönelik ekipman ve hizmetleri odağına alarak ev dışı tüketim profesyonelleriyle sektör firmalarını bir araya getirdi. Her iki fuar da BTSO tarafından yenilenerek kent ekonomisine kazandırılan Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Yurt dışına gitmeden distribütörümüzle görüştük"

Fuara katılan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, fuar sayesinde önemli bir uluslararası görüşmeyi Bursa'da gerçekleştirme fırsatı bulduğunu belirterek, "İngiltere pazarında faaliyet gösteren büyük bir distribütör ile görüşmek için İngiltere'ye gitmeyi planlıyordum. Ancak kendisini bu fuarda görünce çok mutlu oldum. Görüşmemizi burada gerçekleştirdik. Bu fuar bizim açımızdan son derece faydalı oldu" dedi.

"Doğru ürünü bulmak için iyi bir fırsat"

Umman'da faaliyet gösteren A'Saffa Foods firma yetkilisi Faisal Ahmaed Khan, fuarın hammadde üreticileri ve tedarikçileri için önemli bir pazar oluşturduğunu vurgulayarak, "Hammadde üreticileri ve tedarikçileri burada yer alıyor. Baharatlar, meyveler, sebzeler, dondurulmuş sebzeler, orman meyveleri gibi pek çok ürün çeşidi mevcut. Bu da Orta Doğu'dan gelen alıcılar için fuarı ziyaret edip kendi pazarları için doğru bileşeni ve doğru ürünü bulmak adına iyi bir fırsat oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Hollanda'da faaliyet gösteren Poczta Kwiatowa firması yetkilisi Wioletta Drozdowska Dlugolecka fuarda iletişimin çok olumlu olduğunu belirterek, "Tatlı ve çikolata sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İlk görüşümüz gayet olumlu oldu. İletişim çok iyi, atmosfer gerçekten güzel. Burada olmaktan mutluyuz" ifadesini kullandı. - BURSA

