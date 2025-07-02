Bursa'da Yaban Mersini Üreticileri Güçlerini Birleştirdi

Bursa'da 7 ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda yaban mersini üretimi yapan ve Uludağ Blueberry Derneğini (ULUBERRYDER) kurarak güçlerini birleştiren 350 üretici, bu sezon hasadın 20 tonunu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hollanda'ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, İznik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde büyük çoğunluğu topraklı yöntemle yaban mersini yetiştiren 350 üretici, bu yıl ULUBERRYDER çatısı altında bir araya geldi.

Topraklı 3 bin dekar, 2 bin dekara yakın da topraksız tarım olmak üzere yaklaşık 5 bin dekarlık alanda yaban mersini yetiştiren üreticiler, bu yıl 500 ton rekolte bekliyor.

Bu sezon hasadın 20 tonunu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hollanda'ya ihraç etmeyi hedefleyen üreticilerin yaklaşık yüzde 30'unu kadın girişimciler oluşturuyor.

ULUBERRYDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, AA muhabirine, yaban mersini üretiminde topraklı ve hidroponik (toprak kullanılmadan yapılan tarım yöntemi) olmak üzere iki farklı yöntemin kullanıldığını söyledi.

Bu ayrımı tüketicinin de bilmesini önemsediklerini ifade eden Ateş, "Hidroponik üretimin artık dünya pazarında farklı bir boyuta geldiğini görüyoruz. Özellikle son gelişmeler Almanya'da hidroponik üretimin hem iyi tarım uygulamalarından hem de organik sertifika uygulamalarından kaldırıldığını görüyoruz. Tüketicinin bilinçlendirildiğini görüyoruz. Bunun aynı şekilde ülkemizde olmasını bekliyoruz. Çünkü toprakta üretilmiş olan meyvelerin daha sağlıklı olduğunu artık uluslararası tüm kurumlar kabullenmiş durumda. Toprak içinde büyümemiş bitkilere artık iyi tarım ve organik sertifika verilmiyor." ifadesini kullandı.

"Ülkemizde gittikçe gelişmektedir"

Ateş, toprakta üretim yapan tüm çiftçilerin daha fazla desteklenmesini istediklerini belirterek, özellikle sera gazlarıyla ve hidroponik ürünlerle farklı noktalarda endüstriyel üretim yapan metotların bu anlamda küçük çiftçiye çok zarar verdiğini dile getirdi.

Ateş, bu ay hasadına başlanacak ürünün üreticiden çıkış taban fiyatının kilogram başına 350 lira olarak belirlendiğini vurguladı.

Kent genelinde kadın üretici sayısının yüksek olduğuna dikkati çeken Ateş, "Derneğimizin üretim şemasına baktığımızda yaklaşık yüzde 30'u kadın girişimcilerden oluşmaktadır. Hemen hemen her mahallede ciddi oranda var. Örnek veriyorum İnegöl Tuzla Mahallesi'nde yaklaşık 200'e yakın üretici çiftçi tarımsal üretim yapmaktadır. Bunlardan yaklaşık 40-50'sinin kadın girişimci olduğunu görebiliriz." dedi.

Ateş, bu meyvenin özellikle gastronomide dünya pazarında önemli bir yerinin olduğunu ve ABD'deki yaban mersini festivallerinin haftalarca sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle yaban mersininin gelecek dönemde hem endüstriyel alanda hem de tarımsal alanda bütün sahada önemli bir yer aldığını görüyoruz. Dünyadaki pazara da baktığımızda 50 yıllık muzu tahtından etmiş bir meyve ve gittikçe de ciddi anlamda üretim yapılmaktadır. Bazı ülkelerin ana ekonomik kaynaklarında da yer almaktadır. Bu anlamda da ülkemizde gittikçe gelişmektedir."

Yaban mersininin antioksidan değeri ve hücre yenileme özelliğiyle birçok hastalığı önlemede doktorlar tarafından da önerildiğini belirten Ateş, "Özellikle Avrupa'da ve ABD'de kişi başı tüketim miktarları bir kilogramın üzerine çıkmış durumda. Ülkemizde maalesef bir gram bile değil şu anda. Bunun da mutlaka hızlı bir şekilde üretim alanlarının desteklenerek bizim gibi çiftçilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Hülya Can da İznik'te yaban mersini ürettiğini anlatarak, "Çevremizde 600 dekarı geçti şu an ekili alan. Bu sene dondan etkilendik." dedi.

Sibel Polat da yaban mersini üretiminde kadın üreticilerin payının önemli boyutta olduğunu vurguladı.