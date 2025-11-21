Bursa'da Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi Başladı

Bursa'da, 3 gün sürecek "Uluslararası Sağlık Turizmi, Ticaret ve Turizm Zirvesi" başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ayder Grup ve Uluslararası Ticaret ve Sağlık Turizmi Federasyonu (UTSAF) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanı'nda düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık turizminin zorunlu bir hareketlilik olarak dünyada önemli bir hizmet alanı haline geldiğini söyledi.

Karakaya, savunma sanayisinde Türkiye'nin tüm dünyada gıptayla bahsedilen ve gösterilen bir ülke olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu taraftan baktığımızda sağlık turizminde son dönemde Türkiye artık bir marka haline geldi. İnsanlar Türkiye'de tedavi olmak için tanıdık arıyor ya da bir şekilde birilerinin vesile olmasını talep ediyor. Yani bu yönlerden baktığımızda Türkiye birçok açıdan, sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla, meslek birlikleriyle, devlet kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla artık bu işin farkına vardı. Çok ciddi de bir inşa kaynağımız oluştu. Sağlık açısından bakınca gerçekten birçok alanda sadece eskiden belki bundan üç beş sene öncesine kadar daha çok estetik gündeme gelirken şimdi birçok tıbbi alanlarla ilgili tedaviler de yoğun bir şekilde gündeme geldi. Altyapı olarak baktığımızda özellikle Bursa'nın burada hem termal boyutuyla, sağlıkla ilişkilendirdiğinizde çok ciddi alt yapısının olduğunu görüyoruz."

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, hem bireysel hem de parti olarak gereken destek ve hizmeti devam ettireceklerini belirtti.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise Bursa'nın yalnızca tarih ve doğasıyla değil, termal zenginliğiyle de Türkiye'nin en özel şehirlerinden olduğunu dile getirdi.

Kaplıcaların buharında Bursa'nın doğal şifasının izlerinin olduğunu anlatan Yılmaz, "Asırlar boyunca padişahların, şifacıların, seyyahların ve sanatçıların uğradığı bir termal medeniyet burası. Bugün de termal kaynaklarımız modern tıpla buluşturulduğunda Bursa'nın sağlık turizmi açısından dünya ölçeğinde konuşulacak bir güce sahip olduğunu açıkça görüyoruz. Sahip olduğumuz tüm bu birikimi fırsata dönüştürmek için çalışıyoruz. Termal kaynaklarımızdan, iklim avantajımızdan, güçlü sağlık altyapımızdan ve uluslararası ulaşım ağımızdan güç alarak Bursa'yı sağlık turizminde yeni bir marka şehir haline getirmek için gayret ediyoruz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin sağlık konusunda önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Burkay, Türkiye'nin 2014'te 400 bin sağlık turisti çektiğini, bugün ise bu sayının 2 milyona yaklaştığını aktardı.

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise Türkiye'nin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, sağlık turizminde ülkenin küresel güç olma iradesini ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

UTSAF Başkanı Fariba Nazari, federasyon olarak hedeflerinin kamu özel sektör iş birliğini desteklemek, uluslararası bağlantıları geliştirmek ve sürdürülebilir birliğe katkı sağlamak olduğunu belirterek, ortaya konacak görüşler ve kurulacak iş birliklerinin Türkiye'nin sağlık turizmi vizyonunun değerine katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi, kurdele kesilmesiyle fuarın açılışı yapıldı.

Açılışa, Bursa vali yardımcıları Rıza Gençoğlu ve Salih Altun ile Avrupa Ekonomik Senatosu Yönetim Kurulu Üyesi İraj Alepour katıldı.

64 ülkeden 200'ü aşkın firmanın katıldığı zirve, 23 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.