Bursa'da Taksi Ücretlerine Zam Geldi

Bursa'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile birlikte taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarifenin 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlülüğe gireceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı ile birlikte taksi ücretleri zamlandı. 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife ücretleri paylaşıldı. Bursa'da 18 lira olan açılış ücreti 23 lira, indi-bindi ücreti ise 50 liradan 70 liraya yükseldi. Kilometre başı 16 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 22 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 1 lira 50 kuruş olan ücret yeni tarifede 5 lira 73 kuruş olarak açıklandı. - BURSA