Şap mağduru üreticiler destek bekliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı etkisini kaybetmeye başlasa da, hayvancılık yapan üreticiler büyük zararlar gördüklerini ve destek beklediklerini ifade ediyor. Zararı 1,5 milyon lirayı bulan üreticiler, hayvanların sağlık sorunları nedeniyle mücadele vermeye devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hayvancılıkta derin yaralar bırakan şap hastalığı sönmeye başlarken, üreticiler yaşadıkları zararın giderilmesini, destek verilmesini bekliyor.

Yenişehir'in kırsal Marmaracık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Aytaç Avşar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Şap hastalığının binlerce üreticide olduğu gibi kendi ahırlarında da büyük zararlara yol açtığını dile getiren Avşar, "Şap sönmeye başladı ama ağır hasar bıraktı. Ölü doğumlar, buzağı ve atmaları, kilosuna ulaşmadan kesime giden hayvanlar, damızlık özelliğini yitirdiği için kesilen büyükbaşlar oldu." dedi.

Hayvanlarının gözlerinin önünde adeta eridiğini anlatan Avşar, "Ahırımda 10 hayvanım vardı 4 kaldı. Büyükbaş ve küçükbaştan zararım 1,5 milyon liraya ulaştı. Kırsalda hayvancılıkla geçimimizi sağlamaya çalışırken şap pandemisi yıktı geçti, herşeyi alt üst etti." diye konuştu.

Şapın sönmeye başladığını dile getiren Avşar, şunları söyledi:

"Halen topallyaan, süt vermeyen hayvanlar var. Annesiz kalan buzağılar, kuzularımız bulunuyor. Hayvanların tırnaklarındaki yaraları temizliyoruz, mineral ve vitamin takviyeleriyle elimizde kalanla devam etmeye çalışıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıp şap nedeniyle zarar gören biz üreticiler destek bekliyoruz. Et ve süt üreticileri ciddi zarar içindeler ve ayağa kalkmaları için desteğe ihtiyaçları var. Biz elimizdekilerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama yalnız kalıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
