Bursa'da doğal gaz tüketimi geçen yıl 2,6 milyar metreküpü aştı

Aksa Bursa Doğalgaz'ın açıkladığı doğal gaz tüketim verilerine göre Bursa'da 2025'te doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar metreküpü aştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz tüketim verileri Bursa'da doğal gaz kullanımının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

İl genelinde en yüksek tüketim şubatta gerçekleşti.

Bursa'da doğal gaz altyapısının genişlemesi ve konutlarda doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla abone sayısı ve tüketim miktarı arttı. 2025'te doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar metreküpü aştı. Tüketimin büyük bölümünü konutlar oluşturdu.

Konutların toplam doğal gaz tüketimi içindeki payı yüzde 71, ticari işletmeler ve sanayi kuruluşlarını içeren serbest tüketicilerin payı ise yüzde 29 oldu.

Tüketimin ilçelere göre dağılımına bakıldığında, Osmangazi yıllık 302,8 milyon metreküp tüketimle ilk sırada yer aldı. Osmangazi'yi Yıldırım ve Nilüfer takip etti. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde doğal gaz tüketimi daha yüksek olurken, nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın daha fazla olduğu bu ilçeler kentteki toplam konut tüketiminin önemli bölümünü oluşturdu.

Geçen yıl Bursa'da hane başına yıllık ortalama tüketimde de artış yaşandı. Bursa'da konutlarda 2024'te 968,52 metreküp olan yıllık ortalama hane başı doğal gaz tüketimi, 2025'te 1061 metreküp seviyesine yükseldi.

Tüketimin en yoğun olduğu ay şubat olurken, en yüksek tüketim 20 Şubat 2025'te gerçekleşti. 20 Şubat'ta Türkiye'de tüketilen doğal gazın yüzde 5,4'ü Bursa'da tüketildi. Bu tarihte şehirde toplam 16,7 milyon metreküp doğal gaz kullanıldı. En düşük tüketimin gerçekleştiği ay ise ağustos oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Bursa Doğalgaz Müdürü Çağdaş Adıbelli, Bursa'da her geçen gün daha fazla kişinin doğal gazın konforuyla buluştuğunu belirterek, "Bursa'da doğal gaz, özellikle konutlarda ısınma, sıcak su ve pişirme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında en çok tercih edilen enerji kaynaklarının başında geliyor. Talep artışını altyapı yatırımlarıyla destekliyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlimizde doğal gazın ulaştığı konut ve işletme sayısını her yıl düzenli olarak artırıyor, daha geniş bir kullanıcı kitlesine kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli kullanıma yönelik olarak doğal gazın ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinde yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Adıbelli, gerçekleştirilecek her işlem öncesinde dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

Adıbelli, kombilerin kapalı balkon veya teras gibi alanlarda yer alması halinde bacalarının mutlaka dışarıya kadar uzatılmasının öneminin altını çizerek, "Baca bağlantıları açılmamalı, sızdırma yapmamalı ve gözle düzenli olarak kontrol edilmelidir." ifadesini kullandı.

Güvenli doğal gaz arzının sağlanabilmesinin güçlü dağıtım altyapısının yanı sıra projeye uygun olarak yapılmış ve dağıtım şirketi tarafından onaylı iç tesisat sistemleriyle mümkün olabildiğini aktaran Adıbelli, şunları kaydetti:

"Binanın ortak bacasına çıkış verilerek çalışan bacalı sistemler, zamanla baca çekiş sorunları, yetersiz havalandırma, tesisatın yaşlanması ve kullanım alışkanlıkları gibi nedenlerle ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliyor. Hermetik cihazların baca bağlantıları buz kütleleri, yoğun kar, sert rüzgar ve fırtına gibi dış etkenler nedeniyle yerinden çıkabiliyor. Bu durum cihazın güvenli çalışmasını engelliyor ve atık gazın ortamda birikerek karbonmonoksit oluşumuna neden olabiliyor. Renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksit gazı ciddi hayati tehlikelere yol açarak can güvenliğini riske atıyor."

Adıbelli, doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenli enerji kaynaklarından olduğunu belirterek, abonelere doğal gaz tesisatlarına dağıtım şirketinin onayı olmadan proje dışı herhangi bir müdahalede bulunulmaması, cihaz ilavesi ya da yer değişikliği yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Bacalı cihazların bağlantı parçalarının bacaya ve cihaza bağlandığı noktalarda sızdırma olup olmadığının yetkili firmalara kontrol ettirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Adıbelli, her cihazın baca bağlantısının ayrı olması gerektiğini, bacaların bakım ve temizliğinin her yıl düzenli olarak yaptırılması ve tuğla, beton gibi malzemelerden yapılmış, CE belgesi bulunmayan eski tip doğal gaz bacalarının ise mevzuata uygun şekilde yenilenmesi gerektiğini ifade etti.