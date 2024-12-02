Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

Bursa AFSİAD Başkanı Duran: Ekonomik Kalkınma İçin Özel Sektöre Destek Şart

Bursa AFSİAD Başkanı Duran: Ekonomik Kalkınma İçin Özel Sektöre Destek Şart
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Afsiyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Dr. İlker Duran, ekonomik kalkınmanın özel sektörü desteklemekten geçtiğini belirterek, ahiliğin yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik kalkınmanın yolunun özel sektörü desteklemekten geçtiğini belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, "Ekonomi ahlakını düzeltmek için de üretimimizin ve ticaretimizin temel değerlerinden olan ahiliği yeniden canlandırmalıyız" dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, ekonomide yukarı yönlü ivme yakalayabilmek için özel sektöre güvenilmesi ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin önünün açılması gerektiğinin altını çizen Duran, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomiyi düzeltmek için özel sektöre sahip çıkılmalıdır. Üretimin önündeki engellerin kalkması adına özel sektöre ivedilikle yeni destekler oluşturmalıdır. Bir an önce bozulan arz talep dengesinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ekonomide yaşanan sorunların ve enflasyonun üstesinden gelecek çok güçlü bir özel sektöre sahibiz. Ancak ekonomi yönetimi, özel sektörümüze güvenerek destekleri ile yanında olduklarını göstermeli ve üretimin önünü açmalıdır."

Özel sektör temsilcilerinin de doğruluk ve yardımseverlik gibi özellikleri temsil eden ahilik prensibini iş yaşamlarının odak noktasında bulundurması gerektiğinin altını çizen Duran, "İçinde bulunduğumuz zor şartları bir an önce aşabilmemiz için ticarette karşılıklı güven duygusunun güçlü bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Ekonomi ahlakını düzeltmek için de üretimimizin ve ticaretimizin temel değerlerinden olan ahiliği yeniden canlandırmalı ve yaymalıyız. İnsanlar arasındaki ticaret ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, güler yüzlü, kanaatkar olma gibi ilkeleri esas almış bir yaşam tarzını yeniden tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Son hali içler acısı
img

10 kilo veren ünlü oyuncunun son hali
img

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.