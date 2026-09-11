Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: 'Diğer illerde de kiralık konut projelerinin uygulanması gerekiyor'

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, "İstanbul dışında artık diğer illerde de bu kiralık konut projelerinin uygulanması gerekiyor. Öncelikle Ankara, İzmir ve turizm bölgeleri, büyükşehirler başta olmak üzere bu projelerin devreye alınması gerekiyor" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının özellikle büyükşehirlerde yüksek kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinin Ankara, İzmir ve turizm bölgeleri başta olmak üzere diğer illere de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Yazgan, kamu çalışanlarına kira yardımı yapılması ve büyükşehirlerde görev yapan personele yönelik 'büyükşehir tazminatı' uygulanması çağrısında bulundu.

"Diğer illerde de kiralık konut projelerinin uygulanması gerekiyor"

Yazgan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 bin sosyal konut projesinin kamu çalışanları açısından önemli olduğunu belirterek, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konutun özellikle kira maliyetleri nedeniyle zor durumda kalan kamu çalışanları için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kiralık konut uygulamasının İstanbul ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Yazgan, "İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve turizm bölgelerinde kamu çalışanları kira açısından zor durumda. Dolayısıyla bu proje çok önemli ve çok değerli bir proje. Ama tabii İstanbul dışında artık diğer illerde de bu kiralık konut projelerinin uygulanması gerekiyor. Öncelikle Ankara, İzmir ve turizm bölgeleri, büyükşehirler başta olmak üzere bu projelerin devreye alınması gerekiyor. Çünkü bugün artık kamu çalışanlarının maaşının hemen hemen yarısı kiraya gider pozisyonda" açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarının artan gıda fiyatları ve enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren Yazgan, kira desteğinin de gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Yazgan, 2025 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme sürecine de değinerek, Memur-Sen ve Büro Memur-Sen olarak yüzdelik zam oranlarına imza atmadıklarını ve sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındığını hatırlattı. Hakem heyetinin 2026 ve 2027 yılları için zam oranlarını belirlediğini aktaran Yazgan, "2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 ve ikinci altı ayı için yüzde 7'lik bir zam verildi. Yani yıllık birleşik yüzde 18,8 gibi bir zamma tekabül ediyor bu" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yazgan, enflasyonun kamu çalışanlarının ücretlerindeki artışı önemli ölçüde erittiğini savundu. Yazgan, "Ağustos ayında enflasyon 1,89 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51'e yükseldi. Merkez Bankası yüzde 16 olan enflasyon tahminini 2026 için yüzde 28 olarak revize etti. Bunların karşılığında şu anda kamu çalışanlarının 2026 kaybı yüzde 9,6 puan. Yani kamu çalışanlarının almış olduğu zam şimdiden erimiş oldu" diye konuştu.

Kira yardımının toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme getirilen önemli başlıklardan biri olduğunu söyleyen Yazgan, kamu çalışanlarına yönelik kira desteğinin artık hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Toplu sözleşmeye götürdüğümüz maddeler içerisindeki en önemli madde kira yardımıydı. Bunun üzerinde duruldu ama kamu işveren heyeti, hükümet bu noktada bir adım atmadı. Hakem heyetinden de bu konuyla ilgili bir karar gelmedi. Ama gelinen noktada artık bu konuların çözümü gerekiyor" diye konuştu.

"İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı 15 bin konutun biz çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz"

TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak kiralık konutların kira fiyatlarının dengelenmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Yazgan, "İstanbul'daki TOKİ'nin yapacağı 15 bin konutun biz çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığını aynı projenin diğer büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde konut sorunu yaşanan kiraların yüksek olduğu diğer illerde de bu projenin uygulanması. Eğer bu proje uygulanamıyorsa İstanbul ve İstanbul dışındaki illerde mutlaka kamu çalışanlarına bir kira yardımının yapılması gerekiyor. Çünkü toplu sözleşmede de bizim toplu sözleşmeye götürdüğümüz maddeler içerisindeki en önemli madde kira yardımıydı. Bunun üzerinde duruldu ama Kamu İşveren Heyeti bu noktada bir adım atmadı. Hakem Heyetin'den de bu konuyla ilgili bir karar gelmedi. Ama gelinen noktada artık bu konuların çözümü gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Kiralık konut projesi, kiraları regüle etme anlamında önemli bir adım"

Kiralık konut sisteminin çok doğru bir proje olduğunu dile getiren Yazgan, "Kiralık konut projesi, kiraları regüle etme anlamında önemli bir adım. Çünkü piyasada kiralık az olunca kira fiyatları da değerinin çok üzerinde yükselmiş oluyor. TOKİ'nin atmış olduğu bu adım kiraları İstanbul'da regüle etmek için yapılmış bir adım. Yeterli midir? Biz İstanbul şartlarında mega ölçekte değerlendirdiğimizde 15 bin konutun bu işi çok çözeceğini düşünmüyoruz. Bu sayının artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İstanbul için Büyükşehir tazminatı, mutlaka gündeme getirilmeli"

Kamu çalışanlarının büyükşehirlerde karşı karşıya kaldığı yüksek yaşam maliyetlerine de dikkat çeken Yazgan, İstanbul ve diğer büyükşehirler için ayrı bir tazminat uygulanması çağrısında bulundu. Yazgan, "İstanbul için Büyükşehir tazminatı, mutlaka gündeme getirilmeli. Diğer büyükşehirler için Büyükşehir tazminatı mutlaka gündeme getirilmeli. Çünkü İstanbul'da yaşamanın, büyükşehirde yaşamanın hem vatandaşlarımız açısından hem de kamu çalışanları açısından kamu üzerine çok büyük bir maliyeti var. Bu görülmeli. İstanbul'da trafiği, okulu, servisi, gıdası, kirası hepsi diğer illere göre daha üst maliyetlerde. Büyükşehirlerde daha üst maliyetlerde" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı