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Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'ten OSB'deki Fabrika Ziyaretleri

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'ten OSB'deki Fabrika Ziyaretleri
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Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, OSB'deki Mercan Natural Gıda ve Mesut Ağacık Zeytincilik işletmelerini ziyaret etti, işletme sahiplerinden bilgi alarak başarı dileklerini iletti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, OSB'de fabrika ziyaretlerinde bulundu. İşletme sahiplerinden bilgi alan Memiş, başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam İlyas Memiş, İlçe de faaliyette bulunan Mercan Natural Gıda Ürünleri İşletmesi ile OSB'de faaliyette bulunan Mesut Ağacık Zeytincilik İşletmesine ziyarette bulundu. Mercan Natural Gıda Ürünleri İşletmesi Sahibi Müjdat Bahadır ve Mesut Ağacık Zeytinyağı İşletmesi Sahibi Mesut Ağacık'dan işletmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam İlyas Memiş'e ziyarette Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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