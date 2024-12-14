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Burhaniye'de Kuaför ve Berber Hizmetlerine Zam

Burhaniye'de Kuaför ve Berber Hizmetlerine Zam
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde berber ve kuaför hizmetlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Damat tıraşı 2 bin 500 lira, saç tıraşı ise 200 lira oldu. Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinin yeni fiyat tarifesine uymalarını talep etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Berber ve Kuaförler Odasının yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girerken, damat tıraşı da 2 bin 500 lira oldu. Saç tıraşının 200 lira olduğunu kaydeden Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, üyelerinden tarifeye uymalarını istedi.

Burhaniye'de kuaför ve berberlerde yeni tarife yürürlüğe girerken, berber ve kuaför hizmetlerine yüzde 50 dolayında zam geldi. Yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini anlatan Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, " Yeni tarife ile birlikte 150 lira olan saç tıraşı 200 liraya 60 lira olan sakal tıraşı da 100 lira oldu. Damat tıraşı da 2 bin 500 lira oldu. Yeni tarife hayırlı olsun. 158 üyemiz var. Üyelerimizin tarifeye uymalarını bekliyoruz " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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