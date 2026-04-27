Burhaniye'de çeşmelerden fışkıran sular bereketli sezon umutlarını artırdı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bol yağışlı geçen kışın ardından bereketli bir sezon bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda kuruyan çeşmelerden şimdilerde akan bol sular çiftçileri sevindirirken, umutları artırdı.

Burhaniye yöresinde bol yağışlı kışın ardından baharla birlikte her taraf yeşerirken, yörede bol ürün umudu doğdu. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık yüzünden kuruyan çeşmelerde fışkıran sular da umutları artırdı. İlçeye bağlı Kuyumcu köyünü ziyaret eden vatandaşlar, yollardaki çeşmelerden fışkıran suları görünce sevindi. Son yıllarda yaşanan kuraklığın zeytinde rekolteyi düşürdüğünü kaydeden Hamdi Mengi, "Çeşmelerden fışkıran sular bizi sevindiriyor. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız kışları bu sene gördük. İnşallah, bu sular bolluk ve bereket işaretidir" dedi. Kemal İşi de, "Geçtiğimiz yazlarda neredeyse her hafta yağmur duaları yaptık. Allah, bu sene bol yağmur verdi. Çeşmelerden fışkıran bu sular bolluk işaretidir diye düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı