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Burhaniye'de Askıda Dondurma Uygulaması Başlatıldı

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Burhaniye ilçesinde, askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye derken, şimdi de askıda dondurma uygulaması başlatıldı. Ören Meydanında yiyecek servisi yapan Adem Teslim askıda dondurma uygulamasını başlattı.

Burhaniye ilçesinde, askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye derken, şimdi de askıda dondurma uygulaması başlatıldı. Ören Meydanında yiyecek servisi yapan Adem Teslim askıda dondurma uygulamasını başlattı.

Uygulamanın ilk günden ilgi gördüğünü kaydeden 61 yaşındaki Adem Teslim, uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi. Bazı annelerin çocuklarına dondurma alamadıklarını gördüğü için uygulamayı başlattığını anlatan Teslim, "Askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye olurken, askıda dondurma neden olmasın" derken, herkesi beklediklerini söyledi. Ören Meydanında 6 yıldır yiyecek servisi yapan ve 2 yıldır da dondurma işine giren Adem Teslim, " Askıda ekmek duydum, askıda yemekte duyduk. Askıda pide, askıda kırtasiye. Ama, askıda dondurma hiç duymadım. Burhaniye de bir ilk. Türkiye de nasıldır bilmiyorum. Ama, biz bir ilki başlattık. Anneler çocuklarını gezdirirken, dondurmanın önünden geçirmiyorlar. Neden, ben çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim. Bu günden itibaren askıda dondurmayı başlattık. Başlattığımız günden itibaren yazıyı asmamamıza rağmen vatandaşlardan para bırakanlar oldu. Bizim bu iyi niyetimizi suiistimal etmedikleri müddetçe biz bu işe devam edeceğiz. Eğer 3-5 kişi suistimal ederse de biz 3-5 kişinin su suistimalinden dolayı bu işi bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin yesin. Çıkın cıkın gelin" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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