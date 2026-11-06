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Burhaniye'de 4 gündür etkili olan yağmur zeytin hasadını aksattı

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Burhaniye'de 4 gündür etkili olan yağmur zeytin hasadını aksattı
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Burhaniye'de 4 gündür süren yağmur, 1 ay önce başlayan zeytin hasadını aksattı. Yağışlı havalarda üreticiler hasada ara verirken, zeytin gelmeyince fabrika bahçelerindeki zeytin azaldı ve zeytinyağı işletmesi biriken zeytinleri işliyor.

Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, 4 gündür devam eden yağmur da hasadı aksattı. Hasadın 1 ay önce başladığını kaydeden Necat Kaynak, yağmurlu havalarda istirahat ettiklerini söyledi.

Burhaniye de geçtiğimiz günlerde başlayan yağmurlar, zeytin hasadını aksattı. Yağmurlar nedeniyle zeytin gelmeyince fabrika bahçelerinde de zeytin azaldı. Zeytin hasadına 1 ay önce başladığını kaydeden Necat Kaynak, "Bu sene sonbahar yağışları iyi oldu. Buda zeytine çok faydalı oldu. Yağışlı günlerde de istirahat ettik" dedi. Kenan Çoban da, " Bu sene yağışlar iyi oldu. Zeytinler irileşti. Yağışlı havalarda zeytine gidemiyoruz" dedi. Celal Pekcan da, "Hasada iyi başladık. 20 dolayında işçimiz var. 4 adette büyük makinemiz var. Makineler hasat maliyetini düşürüyor. Yağışlı havalarda istirahat ediyoruz" dedi. Zeytinyağı işletmesi sahibi Nevzat Savaş da, "Yağmurlu havalarda zeytin gelmiyor. Biz de biriken zeytinleri işliyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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