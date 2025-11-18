Burgan Bank'tan EBRD ile 25 Milyon Avro Yeşil Finansman Anlaşması

Burgan Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) kapsamında, 25 milyon avro tutarından ilk yeşil finansmanını sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yeşil ekonomiye geçiş süreci hız kazanırken, finans sektörü de bu dönüşüme sağladığı desteği sürdürüyor.

Çevre dostu yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla EBRD ile yeni bir anlaşmaya imza atan banka, bu kaynakla, enerji verimliliğini artıran, yenilenebilir enerji üretimini destekleyen ve iklim dostu teknolojilerin kullanımını teşvik eden şirketlere finansman sağlayacak. Böylece banka, reel sektörde yeşil dönüşümün hızlanmasına ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişini destekleyen projelere hız verdiklerini belirtti.

EBRD ile 25 milyon avro tutarında, 5 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladıklarını aktaran Dinç, "EBRD'nin GEFF kapsamında gerçekleşen anlaşma, bankamızın uluslararası finans kuruluşlarından temin ettiği ilk yeşil finansman kaynağını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Dinç, söz konusu finansmanla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüme odaklanan şirketlere destek sağlayacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yeni kaynak ayrıca müşteri portföyümüzün büyümesine ve çeşitlenmesine de katkıda bulunacak. EBRD ile kurduğumuz bu işbirliği, yeşil ekonomiye verdiğimiz desteğin ve yeşil yatırımları finanse etme konusundaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Ülkemizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandırmak ve reel sektörün yeşil temalı sürdürülebilir yatırımlarına finansman sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da ortaklığın, yeşil finansmana duydukları farkındalığı ve Türkiye'nin yeşil dönüşümünü destekleme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Hedefleri doğrultusunda bankayla işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarına dikkati çeken Yavorskaya, "Bankanın geniş ağı aracılığıyla sağlanacak finansmanın, ülkenin iklim hedeflerine ulaşmasına ve sürdürülebilir büyümesinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.