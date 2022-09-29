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Burdur haberi... Gölhisar'da şeker pancarı hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Burdur gelişmesine göre Gölhisar'da şeker pancarı hasadı başladı Burdur'un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 50 yıldır ekimi yapılan pancaının hasat sezonu başladı.

Gölhisar'da şeker pancarı hasadı başladı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 50 yıldır ekimi yapılan pancaının hasat sezonu başladı.

Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl eylül ayı itibariyle başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip Şeker Fabrikası'na teslim etmeye başladılar. Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan Burdur Şeker Fabrikası'nda 102 gün sürecek yeni kampanya döneminde 6 il 24 ilçe 148 köyden 3 bin 822 çiftçinin üreteceği 580 bin ton şeker pancarı işlenerek, 73 bin ton kristal şeker, 22 bin ton melas, 158 bin ton yaş pancar posası üretimi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol - Ekonomi

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