Burçak Ünsal: "Kripto Varlıklar Vergiye, Hacze ve Miras İşlemlerine Konu Olabilir"

Burçak Ünsal: 'Kripto Varlıklar Vergiye, Hacze ve Miras İşlemlerine Konu Olabilir'
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İstanbul Blockchain Haftası'nda konuşan Avukat Burçak Ünsal, kripto gelirlerinin mevcut vergi sistemine göre vergilendirilebileceğini belirtti. Kripto varlıkların hacze ve mirasa konu olabileceğini vurgulayan Ünsal, kaldıraçlı işlemler ve teminatlı krediler gibi alanlarda daha fazla düzenleme ve piyasa uyumu gerektiğini ifade etti.

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), Web3 teknolojileri ve kripto paraların geleceğini tartışmaya açtığı iki günlük etkinliğini tamamladı. Kıtaları ve kültürleri buluşturan İstanbul, bu büyük organizasyonla dijital finans dünyasının önemli merkezlerinden biri olarak konumlandı.

Kuruculardan teknoloji devlerine, start-up'lardan hukukçulara kadar birçok paydaşı ağırlayan IBW, sektörün geleceğine yön verecek fikirleri gündeme taşıdı. Etkinlikte gündemde olan en önemli konulardan biri de Türkiye'deki kripto hukuku ve regülasyon süreçleri oldu.

BURÇAK ÜNSAL: "KRİPTO GELİRLERİ VERGİLENDİRİLEBİLİR, HAZIRLIKLI OLUNMALI"

IBW kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Avukat Burçak Ünsal, kripto varlıkların vergisel ve hukuki statüsü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve New York barolarına kayıtlı bir avukat olan Ünsal, kripto varlıklarla elde edilen gelirlerin hâlihazırda vergilendirilebilir olduğunu vurguladı.

"Henüz özel bir kripto vergisi çıkmamış olsa da, dijital kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergiye tabi tutulabileceği unutulmamalı," diyen Ünsal, yatırımcılara bu konuda şimdiden hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Ünsal ayrıca, küçük yatırımcıların korunması için düşük gelir gruplarına vergi muafiyeti getirilmesinin kripto ekosistemine fayda sağlayacağını belirtti.

"KRİPTO VARLIKLAR HACZE VE MİRASA KONU OLABİLİR"

Kripto varlıkların sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda hukuki anlamda da klasik mal varlıklarıyla aynı statüde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ünsal, bu varlıkların haczedilebileceğini, el konulabileceğini ve mirasa konu olabileceğini belirtti. "Bir kişinin cüzdanı icra kapsamında dondurulabilir, hatta bu varlıklar satılarak borca karşılık kullanılabilir" dedi.

Düzenlemeler açısından Türkiye'nin geç kaldığını ancak son düzenlemelerin oldukça kapsamlı olduğunu ifade eden Ünsal, kaldıraçlı işlemler, kripto teminatlı krediler ve token türlerinin sınıflandırılması gibi alanlarda daha fazla esneklik ve hazırlık süresi gerektiğini vurguladı. "Bankaların saklayıcı kurum olarak rol alması, piyasada yeni finansal araçların önünü açacaktır" diyerek, sektörün gelişimi için yapıcı öneriler sundu.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi
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