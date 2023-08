Bulgaristan'da Evlenecek Damat Adayları Edirne'den Takım Elbise Alıyor

Bulgaristan'da evlenecek damat adayları, takım elbisesini sınır komşusu Edirne'den alıyor. Esnaf Metin Barmanbay, "İşlerimiz güzel, sınır şehrinde yaşamanın güzelliğini yaşıyoruz. Döviz kurunun değer kazanması liranın değer kaybetmesi, olayı biz esnaf olarak fırsata çevirdik ama üzgün müyüm; evet üzgünüm" dedi.

Bulgaristan vatandaşları döviz kurlarındaki artış nedeniyle alışverişlerini Edirne'de yaparken; damat adayları da damatlık ve takım elbiseleri için Edirne esnafını tercih ediyor. Bugün kentte bir mağazadan alışveriş yapan Bulgar vatandaşlar, aldıkları uygun fiyata takım elbiseleri ülkelerine götürdü.

"ASGARİ ÜCRET YERİNDE KALSIN AMA HER ŞEY YERİNDE KALSIN"

Esnaf Metin Barmanbay, şunları söyledi:

"İşlerimiz güzel, sınır şehrinde yaşamanın güzelliğini yaşıyoruz. Döviz kurunun değer kazanması, liramızın değer kaybetmesinden dolayı olayı biz esnaf olarak fırsata çevirdik. Ama üzgün müyüm? Evet üzgünüm. Herkesin düğün sezonu vardır. Bulgaristan'da da düğün sezonu oradaki insanlarda damatlık alışverişlerini veya bir kayınbabanın veya damat yakının gelip ful set bir takımı 4 bin liraya veriyoruz, iç çamaşırı hariç. Geçen yıla oranla yüzde 50-60 oran değişikliğimiz var. Bu tüm maliyetlere yansıyor. Keşke isterdik ki asgari ücret yerinde kalsın ama her şey yerinde kalsın. Asgari ücrete zam gelecek dendiği zaman bir ay öncesinden maalesef bizim ülkemizde her şey zamlandırılıyor. Kira artışlarımıza da yansıyor, personel maliyetlerimize de yansıyor. Biz fiyat değiştirmeyi çok seven insanlar değiliz çünkü ön alımımızı yapmışsak o ürünler bitene kadar veya yenisi stoğa girdiği ana kadar rakamlarımızı oynatmıyoruz. Fırsatçı olan karakterlerden değiliz, çok şükür."

"YÜZDE 80'İ BULGAR MÜŞTERİMİZ"

Mağaza çalışanı Gülhan Ali de "Bulgarca bildiğim için bu iş yerini tercih ettim. Beni onun için işe aldılar. Yüzde 80'i Bulgar müşterimiz yüzde 20'si de yerli müşterimiz oluyor. Bulgarlar burada fiyatlar daha uygun olduğu için daha çok alışveriş buradan yapıyorlar. Bu sadece bizde değil diğer esnaflarda da öyle" diye konuştu.