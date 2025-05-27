Bulgaristan Başkonsolosu Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Bulgaristan Başkonsolosu Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
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Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek ekonomik iş birliklerini ve bölgesel ticari ilişkileri güçlendirme konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Sifil Mustafa Ogün Asıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Ufuk Mangır, Evren Kahraman, Sedat Çolak, Turgay Kaya ve Murat Narçın katılım sağladı.

Oda Başkanı Ahmet Çetin, odanın çalışmalarına, sanayi bölgesindeki gelişmelere ve üyeler için hayata geçirilen projelere dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Görüşmede sırasında bölgesel ticari ilişkileri güçlendirme, Bulgaristan ile olan ekonomik iş birliklerini artırma ve yeni yatırım fırsatları oluşturma konularında fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca üyelerin vize işlemlerinde yaşadığı sorunlar ile ilgili konular değerlendirilerek, gerekli çalışmaların yapılması yönünde görüşler paylaşıldı.

Çetin, toplantının ardından Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı tanıtarak Odanın iş dünyasına sunduğu hizmetler hakkında daha detaylı bilgiler aktardı. Başkan Çetin, oda bünyesinde yürütülen sektörel gelişim, üyeleri destekleyen projeler ve uluslararası ticaret fırsatları üzerine gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölgenin marka değerini artıracak her çalışmada Oda'nın öncü kurumlar arasında geldiğini ifade eden Çetin, "Bulgaristan ile gerek ticari ve gerekse de sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi adına yapacağımız iş birlikleri büyük önem taşımaktadır. Bugünkü ziyaretiniz bölgemiz ve Bulgaristan arasında güçlü ekonomik ilişkiler kurulması adına önemli bir adım olacağına eminim" dedi.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, nazik ev sahipliği ve iş birliğine verdiği önem nedeni ile Oda Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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