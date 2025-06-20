Bulgaristan, 2026'da Avroya Geçiş İçin Destek Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini destekleme kararı aldı. Bu karar, Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçmesine destek verdi.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde açıklamalarda bulundu.

"Bugün maliye bakanlarının aldığı Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya katılımını destekleme kararını memnuniyetle karşılıyorum." diyen Dombrovskis, avroya geçişin Bulgaristan için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Dombrovskis, Bulgaristan'ın avroya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini, temmuz ayında da maliye bakanlarının nihai kararı alacaklarını anlattı.

Bu ay başında AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvalla para kazanacak! İşte Dusan Tadic'in yeni takımı

Çuvalla para kazanacak! İşte yeni takımı
İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı

İki takım arasında kalmıştı! Menajeri yeni kulübünü açıkladı
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.