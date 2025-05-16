Bülent Samed Çiner: Dijital Tarımın Geleceği Gençlerin Elinde

Mersin'de narenciye üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi yazılım mühendisi Bülent Samed Çiner, uzun yıllardır ailesiyle faaliyet gösterdiği tarım sektöründe dijital teknolojilerden en üst seviyede yararlanmak istiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin beşinci bölümünde Bülent Samed Çiner, dijital tarıma dair hedeflerini anlattı.

Çocukluk yıllarından beri tarım sektöründe olduğunu ve aile işletmelerini desteklerle büyüttüğünü dile getiren Çiner, sera, bahçe ve tarla bitkilerinin bulunduğu çiftliklerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Çiner, tarım sektörüne yönelmesinde babasının etkili olduğuna dikkati çekerek, "Ben tarımın içinde büyüdüm. Her işi yaptım. En alttan en üste kadar bütün işleri yaparak büyüdüm. Hem hava durumu takip ettim hem finansını yönettim hem de tarlada işçilik yaptım." dedi.

Tarım sektörüne yönelik desteklerin önemini vurgulayan Çiner, şöyle konuştu:

"Destek olarak düşündüğümüzde en büyük etkenlerden birisi Ziraat Bankası. Bankanın sübvansiyonlu kredileri var. Ayrıca kırsal kalkınma destekleri de aldık. Sıfır faizli sera kredisi de kullandık. 30 dönüm muz serası yaptık. Devletin maddi olarak büyük desteği olunca bir seviyeye gelmiş oluyoruz. Bu krediler ve destekler olmasa bizim öz sermayemizle bu işleri yapmamız mümkün değil. Destekler olmasa biz bu işi yapamayız."

"Yaptığımız projelerde gençleri burada görmek istiyoruz"

Çiner, 25 çeşit ürün yetiştirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depomuz da var. İhracat da yapıyoruz. Tarımın bütün her alanında tüketiciye kadar ulaşmasını sağlıyoruz. Kendi kendine dönebilen bir işletmemiz var. Bizde şu an tarım 4.0 teknolojisi mevcut, ilerde tarım 5.0'a yani dijital tarıma geçmek istiyoruz. Yaptığımız projelerde gençleri burada görmek ve onların da heyecanlanmasını istiyorum. Doğru ürünü doğru şekilde yetiştirirseniz sektörde ciddi kazançlar da var. Çiftçilikten korkulmaması gerekiyor. "

Özellikle gençlerin verilen destek ve teşvikleri takip etmesi gerektiğini belirten Çiner, bu kişilerin, aldıkları destekle ayakta kalarak işlerini sürdürülebilir hale getirebileceklerini dile getirdi.