Buldan Esnaf Odasında bayrak değişimi

Buldan Esnaf Odasında bayrak değişimi
Güncelleme:
Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini Hakkı Olcay Burnaz kazanarak yeni başkan oldu. Burnaz, 605 oy alırken, önceki başkan Mehmet Kulalı 559 oyda kaldı.

Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odasında tamamlanan seçimli genel kurul sonucunda yeni başkan Hakkı Olcay Burnaz oldu.

Buldan kamuoyunu bir süredir meşgul eden 1337 üyeli Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde ipi göğüsleyen taraf Hakkı Olcay Burnaz, 605 oy aldı. Bayrak değişiminin yaşandığı Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Seçimli Genel Kurulunda önceki başkan Mehmet Kulalı ise 559 oy alabildi.

Hakkı Olcay Burnaz başkanlığındaki Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ali Serdar, Neslihan Seçgin, Mehmet Tekinaslan, Huriye Yolcu, Halil Yalabıkoğlu, Çilem Akçalı, Serkan Damgacı ve Mahmut Atakul.

Denetim Kurulu- Hülya Gülsoy, Yaşar Coşan ve Atiye Çetinel. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
