Haberler

Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle buluştu, 2027 ÇKS başvuruları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle buluştu, 2027 ÇKS başvuruları anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında Güllüova Mahallesi'nde çiftçilerle buluştu. Üreticilere tarımsal üretim planlaması, 2027 ÇKS başvuruları ve yeni destekleme modeli anlatıldı, soruları yanıtlandı.

Muş'un Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Cuma Buluşmaları" kapsamında tarımsal üretim planlaması, 2027 ÇKS başvuruları ve yeni destekleme modeli hakkında üreticilere bilgi verildi.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticileri bilgilendirmek ve tarımsal faaliyetlere ilişkin konuları sahada değerlendirmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları kapsamında, Güllüova Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelindi. Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekici ile müdürlüğün teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, mahalledeki üreticilere tarım ve hayvancılık alanındaki güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı programda, tarımsal üretim planlaması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yeni destekleme modeli ele alındı.

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama! Kritik süreçte, her şey değişebilir

Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama! O ihtimal gündemde
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum'da kazanın eşiğinden dönüldü! Gence çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracından inip tokat attı

Gence çarpmamak için direksiyonu kırdı, sonra aracından indi
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini görenler aynı yorumu yaptı! Sizce öyle mi?

ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar

Bomba iddia! Doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Kadir İnanır’ın yeğeninden çarpıcı açıklama: Kurbağa koleksiyonu evde yok

Kadir İnanır’ın mirasında 35 milyon TL’lik sır! Yeğeni “Kayıp” dedi
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti