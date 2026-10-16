Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerle buluştu, 2027 ÇKS başvuruları anlatıldı

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Muş'un Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Cuma Buluşmaları" kapsamında tarımsal üretim planlaması, 2027 ÇKS başvuruları ve yeni destekleme modeli hakkında üreticilere bilgi verildi.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticileri bilgilendirmek ve tarımsal faaliyetlere ilişkin konuları sahada değerlendirmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları kapsamında, Güllüova Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelindi. Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekici ile müdürlüğün teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, mahalledeki üreticilere tarım ve hayvancılık alanındaki güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı programda, tarımsal üretim planlaması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yeni destekleme modeli ele alındı.

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı