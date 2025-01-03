Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları açıklandı. En düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024 verilerine göre, aylık enflasyon %1,03 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %44,38 oldu. Bu verilere dayanarak, memur ve memur emeklileri için %11,54, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %15,75 oranında maaş artışı yapıldı.

İLK ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINDA HESAPLARA YATACAK

En düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Böylece 3 ocak 2025 tarihi itibariyle memuriyete başlayan bir kişinin eline geçecek net rakam 45 bin 555 TL olarak hesaplandı.

Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar, yeni maaşlarını bu ay içinde alabilecek.

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Demet Akalın Photoshop'un dozunu kaçırdı
img

17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
img

Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Ne memuru zaten 4 milyon fazladan memur var haram yiyorlar başka gerek yok

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı

Son Dakika Haberleri

Nasrettin Hoca fıkraları! En komik Nasrettin Hoca fıkraları nelerdir? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Die With A Smile şarkı sözleri | Die with a smile şarkı sözleri nedir? En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı maaşlar ne zaman yatar? İngilizce "seni seviyorum" demenin farklı yolları nelerdir? İngilizce en etkileyici romantik cümleler nelerdir? Kamyon arkası sözleri | 2025 yılına damga vuracak komik, duygusal, ilginç kamyon arkası sözleri! 2025 en komik kamyon arkası sözleri nelerdir? İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.