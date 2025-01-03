Bugün işe başlayan memur ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024 verilerine göre, aylık enflasyon %1,03 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %44,38 oldu. Bu verilere dayanarak, memur ve memur emeklileri için %11,54, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %15,75 oranında maaş artışı yapıldı.

İLK ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINDA HESAPLARA YATACAK

En düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Böylece 3 ocak 2025 tarihi itibariyle memuriyete başlayan bir kişinin eline geçecek net rakam 45 bin 555 TL olarak hesaplandı.

Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar, yeni maaşlarını bu ay içinde alabilecek.