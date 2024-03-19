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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Yeni metro hattıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 8 dakikaya arasında ulaşım sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Açılışta konuşan Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 8 DAKİKA OLACAK

Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşüyor.

TÜRKİYE METROLARINDA İLK DEFA KULLANILAN ALTYAPI SİSTEMİ

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminin kullanıldığı projede özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Böylece hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşünün yapılması amaçlandı.

Açılışı yapılan hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da bir yıl içinde açıldığında, tamamı yeraltındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanacak.

DİĞER HATLARA DA ENTEGRE OLACAK

Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

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