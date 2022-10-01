Trakya'da ayçiçek hasadı mesaisi devam ediyor: Buğday ve cevizde verim arttı Aksoy: "Bu sene mısır ve ayçiçeğinde verim kaybı yüzde 1, ülkedeki ceviz ihtiyacının büyük bir kısmını Kırklareli karşılamış olacak" Kırklareli'nde geçtiğimiz seneye göre buğday ve cevizde verim artarken, çayır...

Trakya'da ayçiçek hasadı mesaisi devam ediyor: Buğday ve cevizde verim arttı

Aksoy: "Bu sene mısır ve ayçiçeğinde verim kaybı yüzde 1, ülkedeki ceviz ihtiyacının büyük bir kısmını Kırklareli karşılamış olacak"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde geçtiğimiz seneye göre buğday ve cevizde verim artarken, çayır tırtılı istilası sebebiyle erken müdahalede ayçiçeği ve mısırda yüzde 1 kayıp yaşandı.

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Trakya'da ayçiçek hasadı mesaisi devam ediyor. Çayır tırtılı istilası sebebiyle rekoltede geçtiğimiz seneye nazaran Kırklareli'nde ayçiçek ve mısırda yüzde 1 kayıp yaşanırken, buğday, ceviz gibi ürünlerde artış yaşandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu sene Trakya'ya nazaran Kırklareli'nde tahıllarda çok verimli bir sezon geçtiğini vurguladı. Aksoy, "Kırklareli'nde bu sene tahıllarda çok verimli bir yıl geçirdik. Özelikle buğday rekoltemiz 740 ton civarında, ayçiçeği 240 bin ton civarında olacak. Hem yağlı tohumlu bitkilerimizde hem de tahıllarda gerçekten rekoltemiz iyi oldu. Kırklareli'nin diğer alanlarında meyvecilik, sebzecilik devam ediyor. Devletimizin verdiği hibe destekler ile üreticimiz üretiyor. Biz üreticimize diyoruz ki 'sen üret yeter' onlar üretiyor ekonomiye katkı sunuyorlar" dedi.

"Çayır tırtılında erken müdahalede rekolte kaybımız yüzde 1 oldu"

Hızlı ve erken müdahale sayesinde mısır ve ayçiçeğinde rekolte kaybının yüzde 1 olduğunu söyleyen Aksoy, "Bu sene mısır verimimiz, ayçiçek verimimizde çayır tırtılından dolayı yüzde 1'lik gibi bir düşüş oldu ama sonradan ilaçlama yaptığımızda toparladık. Bu sene ayçiçek verimimiz geçen yıla göre daha yüksek oldu. 2. üründe ayçiçek ekim alanlarımız arttı. Hızlı müdahalemiz sayesinde rekoltede kaybımız olmayacak" şeklinde konuştu.

Aksoy, Kırklareli'nde bitkisel üretim noktasında sadece turunçgiller ve muzun yetişmediğini ifade ederek, tarımda üretim yapmak isteyen bütün üreticileri Kırklareli'ne davet etti.

"Cevizde verim yüksek"

Kırklareli'nde ceviz üretim anlarında da verimin arttığını söyleyen Aksoy, "Kırklareli'nde ceviz alanlarımız dikili olarak 10 bin dekarın üzerinde. Üreticilerimizin bu sene bereketli ürünleri var verimler mükemmel. Bizim şu andaki bahçelerimiz 5 yıllık. Yani kurulu bahçelerimize devlet 5 yıllık destek verdiği için tam verime gelmediler ama tam verime geldiklerinde ülkedeki ceviz ihtiyacının büyük bir kısmını Kırklareli karşılamış olacak" diye konuştu.