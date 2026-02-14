Haberler

Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üreticiden 20 TL'ye alındığı belirtilen salatalık, zincir markette 129 TL'ye satışa sunuldu; yaklaşık 5,5 katlık fiyat farkı tartışma yarattı.

  • Bir zincir markette satılan salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi.
  • Aynı salatalığın üretici alış fiyatı 20 TL olarak belirtildi.
  • Ürünün raf fiyatına gelene kadar fiyatı yaklaşık 5,5 kat arttı.

Bir zincir markette satılan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışma yarattı. Görüntülenen etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici alış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Bu durum, ürünün raf fiyatına gelene kadar yaklaşık 5,5 kat arttığını ortaya koydu.

"NASIL BU KADAR ARTIYOR?" SORUSU

Üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, lojistik, komisyon ve diğer maliyet kalemlerinin bu denli yüksek bir artışı nasıl oluşturduğunu sorguladı.

İşte büyük tartışma yaratan o etiket;

Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Tarım kredi kooperatifleri marketleri lütfen rakamlar ne durumda

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Nerde o şahlanıyoruz diyen gangster ona gösterin gerçekten şahlanmış bişeyler var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Sadece bu Zincir markette değil ki hepsin de öyle zaten. Enflasyonu düşürmek için önce fiyat istikrarını sağlamak gerektiğini artık herkes biliyor.Bunun için ekonomist olmaya gerek yok.Ama bu fiyat istikrarını sağlayacak irade yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Allah,avenanet yasiyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi