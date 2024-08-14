Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

1 LİRA 73 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son olarak benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Art arta gelen zamlar araç sahiplerinin ceplerini zorlarken motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

14 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43.61 TL

Motorin: 43.74 TL

LPG: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 43.67 TL

LPG: 22.39 TL

ANKARA

Benzin: 44.10 TL

Motorin: 44.28 TL

LPG: 22.94 TL

İZMİR

Benzin: 44.51 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 22.64 TL

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 24 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiklik gösterebiliyor.