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Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor

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Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı 44 TL'yi geçecek.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

1 LİRA 73 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son olarak benzine 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Art arta gelen zamlar araç sahiplerinin ceplerini zorlarken motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

14 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 43.61 TL
  • Motorin: 43.74 TL
  • LPG: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 43.49 TL
  • Motorin: 43.67 TL
  • LPG: 22.39 TL

ANKARA

  • Benzin: 44.10 TL
  • Motorin: 44.28 TL
  • LPG: 22.94 TL

İZMİR

  • Benzin: 44.51 TL
  • Motorin: 44.76 TL
  • LPG: 22.64 TL

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 24 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekonomi Zam Enerji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet AKGÜL:

Dünya sizlerin, ahirette bizim olsun. gözünüzü toprak doyuracak.

41
1
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Akıl:

Kuruşla iniyor, lirayla biniyor..

29
0
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sade vatandaş:

verdikleri oylarla getirdikleri noktada bir ulus, bir halk ancak layık oldukları gibi yönetilirler fiyatların mehter takımı gibi gittiği bir ülkede ekonomiden istikrardan bahsedilemez adaletsizlik,yolsuzluk, hesap vermemezlik hesap sormamazlık,soramazlık herhangi bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir o ülkede istikrar değil anca halkı çöplerde yiyecek arar

9
0
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Göker Deveci:

Ver Mehteriiii

4
0
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ANADOLU PARSI:

Yaw kardeşim düz 50 lira yapında kolaylık olsun millete küsüratlı olmasın

3
0
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