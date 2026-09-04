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BIST ve altın haftalık kayıpta, döviz yükseldi

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BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,30 değer kaybetti. Altının gram fiyatı yüzde 3,77 düştü. Dolar/TL yüzde 0,41, avro/TL yüzde 0,05 arttı. Yatırım fonları kaybederken, para piyasası fonları kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,30, altının gram fiyatı yüzde 3,77 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,41 ve avro/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.876,66 puanı ve en yüksek 14.662,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,77 azalışla 6 bin 890 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 720 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,72 azalışla 11 bin 284 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 artışla 48,4400 liraya, avro da yüzde 0,05 yükselişle 56,2590 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,77, emeklilik fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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