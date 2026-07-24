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Borsa haftalık düşüşte, altın ve döviz yükseldi

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,27 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,18, dolar/TL yüzde 0,76 ve avro/TL yüzde 0,31 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,27 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,18, dolar/TL yüzde 0,76 ve avro/TL yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.875,58 puanı ve en yüksek 14.228,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 altında 13.943,87 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,18 artışla 6 bin 185 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 yükselişle 40 bin 492 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 993 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,77 artışla 10 bin 170 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 artışla 47,3440 liraya, avro da yüzde 0,31 yükselişle 53,8590 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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