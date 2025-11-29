Haberler

Bu Hafta Yatırım Araçları Altın ve Dövizle Kazandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,22 değer kaybı yaşarken, altın ve döviz fiyatları yükseldi. En çok kazanan hisse Halkbank oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,22 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 11.032,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 2,76 düşüşle 13.540,95 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,38 azalışla 10.396,70 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,18 kayıpla 24.042,12 puan olurken, mali endeks yüzde 0,90 artışla 15.843,70 puan oldu.

Halkbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,91 ile Halkbank oldu.

Halkbank'ı yüzde 17,55 ile Oba Makarnacılık, yüzde 13,01 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,26 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 13,08 ile Grainturk Holding AŞ ve yüzde 12,65 ile Koza Altın İşletmeleri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 836 milyar 304 milyon lirayla ASELSAN, 583 milyar 380 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,71 artışla 5 bin 719 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,69 yükselişle 38 bin 567 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 artarak 42,4850 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,61 yükselerek 49,2360 lira oldu.

Geçen hafta 55,5930 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 kazançla 56,2450 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 artışla 52,8630 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.