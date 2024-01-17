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Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 18 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren LPG'ye (otogaz) 37 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OTOGAZA 37 KURUŞ ZAM GELİYOR

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak zamla birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Lpg Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Hakkım Yok:

Reis yaptimi yaptı oyum sana reis

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