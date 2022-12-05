Bu gece yarısından itibaren motorine 70 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruş indirim beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 22 lira 91 kuruştan, Ankara'da ise 23 lira 8 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 6 Aralık Salı gününden itibaren 70 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 22 LİRA 91 KURUŞTAN SATILACAK

Gelen indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 22 lira 91 kuruş, Ankara'da 23 lira 8 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 15 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.