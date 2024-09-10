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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Finans Ankara Zam

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Yorumlar (1)

Ercan cıftcı:

Yaklaşık 1 yıldır aynı aralıkta seyrediyor. Fiyat artışlarını durduracak ana etken. Bu iyi bir şey. Ancak06.09.2024 tarihinde aynı motorin Niğde de 38,50 TL iken Ankara'da 44,50 TL. BU NASIL OLABİLİR?

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