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Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 5 kuruştan, motorin ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (9)

DOĞAN AYDOĞAN:

Zamlarin genetigi bu. On adim ileri, iki adim geri

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Davut YALANCI:

Ülkenin ekonomi bakani dolarla mi maaş alıyorsunuz diyecek kadar basiretsiz ise sonuç da bu olur. Ama inanın bu yükseliş dolarla bile açıklanamaz. Brent petrol savaş öncesine döndü sayılır. Dolardaki yükseliş ile 14-15 TL seviyesinde olmalı. Bir kere de özeleştiri yapsalar.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Pazar akşamına kesin saplayacaklar bugünden doldurun depoları dostlar :)

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