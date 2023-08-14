Bu gece yarısından itibaren benzine 1,30 ila 1,75 TL arasında zam gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30-1,75 TL arasında zam bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor.

ÖTV TUTARI 7,52 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

BENZİN VE MOTORİN GRUBUNDA 6 LİRALIK ARTIŞ OLMUŞTU

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN BÜYÜK ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

14 MAYIS'TAN ÖNCE BENZİN 19 LİRA 76 KURUŞTU

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.