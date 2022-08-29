Bu gece yarısından itibaren benzine 1,04 lira indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine gelen art arda zamlar araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu kez bir indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE BU GECEDEN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,04 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 20,17 LİRADAN SATILACAK

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 lira, Ankara'da ise 20,30 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.