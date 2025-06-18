Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
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İsrail-İran savaşı petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da peş peş zamlar geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 49 lira 85 kuruştan, motorinin litresi ise 51 lira 25 kuruştan satılacak.

İsrail- İran savaşından en çok enerji fiyatları etkilendi. İsrail'in İran'ın sahalarını vurması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma endişesi ile savaşın seyri de ekonomik olarak bütün dünyayı zorluyor.

AKARYAKITA ART ARDA ZAMLAR GELİYOR

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da savaşın etkisiyle art arda zamlar almaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 50 LİRAYA DAYANDI

Gece yarısı pompaya yansıyacak zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 49 lira 85 kuruştan, motorinin litresi ise 51 lira 25 kuruştan satılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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