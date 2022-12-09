Bu eve istenen kira 6 bin TL! Mal sahibinin kiracıya koyduğu tek şart ise duyanları sinir küpüne döndürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı bir dairenin harabeye dönen giriş katı, 6 bin TL'den kiraya konuldu. Duvarlarının iste, yerlerinin ise kirden görünmediği daire için "Kiracı temiz olacak" şartı koyan mal sahibi şartıyla herkesi çileden çıkardı.

Kira fiyatlarının inanılmaz boyutlara ulaştığı İstanbul'dan ürkütücü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Zeytinburnu'nda 6 bin TL'den kiraya çıkarılan bir evin durumu, vatandaşları sinirlendi. Ev sahibinin şartı da üstüne tuz biber oldu.

6 BİN DE DEPOZİTO İSTİYOR

Show Haber'in haberine göre, Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin TL depozito talep ediliyor.

Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri vardı. Banyosunun hali de haraptı.

EV SAHİBİNİN TEK ŞARTI ÇİLEDEN ÇIKARDI

6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de vardı. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istedi. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalıydı. Ev sahibi bu durumu "Fiyat aslında daha yüksekti" diye açıklamaya çalıştı. Görüntülere büyük tepki var.