Üye Girişi
Haberler

BTÜ ve Otomotiv Sektörü Sorun Çözüm Masasında Buluştu

BTÜ ve Otomotiv Sektörü Sorun Çözüm Masasında Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Teknik Üniversitesi, otomotiv sektörü temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirerek sorun çözüm masaları düzenledi. Katılımcılar, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda karşılaştıkları sorunları tartıştılar ve çözüm önerileri geliştirildi.

Sorun Çözüm Pazarı buluşmaları kapsamında BTÜ'lü akademisyenler ile otomotiv firmalarının temsilcileri "sorun çözüm masalarında" bir araya geldi. Firmalar Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi noktalarda karşılaştıkları sorunları aktarırken, alanında uzman akademisyenler ise bu problemlere çözüm önerileri getirdi.

Akademik aklı özel sektörle buluşturmak amacıyla pek çok proje üreten Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) Türkiye'de bir ilk olarak düzenlediği 'Sorun Çözüm Pazarı'nın ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda daha önce tanıtım toplantısının yapıldığı otomotiv sektörünün temsilcileri, BTÜ'nün alanında uzman akademisyenleri ile çözüm masaları etrafında buluşturuldu. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik Sorun Çözüm Pazarı buluşmasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, akademisyenler ve Ermetal Otomotiv, Karsan Otomotiv, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., Maysan Mando Otomotiv, Sazcılar Otomotiv ve Tekaydınlar Otomotiv'den 18 temsilci katıldı.

Sektörlere dokunan üniversite: BTÜ

Programda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerin bulundukları şehre dokunan, ortak projeler üreten ve sektörlerin sorunlarına odaklanan noktada olmaları gerektiğini vurguladı. BTÜ'nün bu aşamada pek çok projesinin olduğunu belirten Rektör Çağlar, "Daha önce tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Sorun Çözüm Pazarı'nın şimdi ise çözüm masası kısmına geçmiş durumdayız. Bu masa etrafında akademisyenlerimiz ve firma temsilcilerimiz bir araya gelerek sorunlara çözüm üretecekler, akademik aklı sektöre aktaracaklar. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi ve yaklaşımları ile siz değerli sektör temsilcilerinin tecrübeleri ve bakış açıları, bu iş birliğine büyük katkı sunacak; ortaya çıkacak fikirler ise hem üniversitemiz ve sanayimiz hem de ülkemiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu kapsamda en önemli hedeflerimizden biri firmalarımızın sorunlarını çözme ulaştıracak AB projeleri geliştirerek hem sektöre hem ülkemize katkıda bulunmak" dedi.

Otomotiv sektöründe yapılabilecek projeler

Rektör Çağlar'ın konuşmalarının ardından BTÜ Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, "Otomotiv Sektöründe Yapılabilecek Projeler" hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Oya Güler, firma temsilcilerine Erasmus programının yapısı, hibe hakları, proje öncelikleri, otomotiv alanındaki Erasmus örnekleri, mesleki eğitim projeleri, proje tipleri gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Coşkunöz Eğitim Vakfı Hibe Projeleri Uzmanı Dilara Çay ise VOLTAGE- CoVe tecrübe paylaşımında bulundu. MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün de "Otomotiv Sektörünün AB Uyum Süreçleri: Yeşil Dönüşüm" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sorunlar masaya yatırıldı

Program, sorun çözümüne yönelik akademisyen-sektör görüşmeleri ile devam etti. Bu kapsamda her firma özelinde ayrı masalar oluşturuldu. Firma temsilcilerinin talepleri doğrultusunda; Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım, üretim, inovasyon, test-analiz, kalite gibi mevcut süreçlerinde karşılaştıkları problemlere akademisyenler çözüm önerileri getirildi. AB proje destekleri, yeşil dönüşümün sağlanması, karbon ayak izi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bunların sürdürülebilmesi, elektrikli araçların ağırlığının azaltılması, enerji verimliliği yönetimi, yapay zekanın otomotiv sektörü sürecine dahil edilmesi gibi sorunların da ele alındığı masalardaki süreç için bir takvim oluşturulacak, takvime göre sorunların çözümü için geliştirilecek projelerle aksiyon alınması sağlanacak. Bu aşamalar Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Ekonomi Eğitim bursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var
Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü? KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.