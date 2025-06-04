BTSO'da KOSGEB destek programları tanıtıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) iş birliğinde "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ'ye 188 milyar TL destek sağladığını söyledi.

BTSO, KOSGEB'in sanayinin temel dinamiklerini daha dirençli ve rekabetçi hale getirmek amacıyla yürüttüğü "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm" programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ'lerin bir ülkenin kalkınma ve ekonomik zenginliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin adının küçük olmasına rağmen ekonomiye katkılarının ölçülemez değerde olduğunu belirten Başkan Burkay, KOBİ'lerin OECD ülkelerinde şirketlerin yaklaşık yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 70'ini ve katma değerin yüzde 60'ını sağladığını vurguladı.

"Bursa önemli bir KOBİ merkezi"

Türkiye genelindeki yaklaşık 4,5 milyon girişimin iller bazındaki dağılımında Bursa'nın 5. sırada yer aldığını dile getiren Burkay, kentin mikro ölçekli şirketlerde yüzde 4,52, küçük ölçekli şirketlerde yüzde 5,61 ve orta ölçekli şirketlerde yüzde 6,70 oranındaki payıyla Türkiye'nin önemli bir KOBİ merkezi konumunda olduğunu paylaştı. Başkan Burkay, "KOBİ'ler sahip oldukları inovasyon potansiyeli, hızlı adaptasyon yetenekleri ve geometrik büyüme kapasiteleriyle ekonominin can damarını oluşturuyor. Bu işletmelerin attıkları küçük adımlar, büyük başarılara ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ediyor. Yerel ekonomilerin gelişmesinde, istihdamda ve inovasyon süreçlerinde KOBİ'ler kritik bir rol üstleniyor" dedi.

"KOBİ'lerin güçlenmesi öncelikli görevimiz"

BTSO olarak üretimin, ticaretin ve sanayinin sürdürülebilir büyümesi için KOBİ'lerin güçlendirilmesini öncelikli bir görev olarak benimsediklerini ifade eden Başkan Burkay, iş dünyasının benzeri görülmemiş bir dönüşüm süreci yaşadığını, teknolojinin iş yapış biçimlerini değiştirdiğini ve dijital platformlarla yapay zeka uygulamalarının bu dönüşümün başlıca itici gücü haline geldiğini söyledi. Bu süreçte işletmelerin önemli fırsatlarla birlikte ciddi zorluklarla da karşı karşıya olduğunu dile getiren Burkay, "KOBİ'lerin bilgiye erişimi, bu bilgiyi etkin kullanabilmeleri ve ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmeleri konusunda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının rolü her zamankinden daha kritik hale geldi. Bu süreçte KOSGEB'in iş dünyamızın değişen ihtiyaçlara göre şekillenen vizyonu ve destek programlarını çok önemli bir unsur olarak görüyoruz. KOBİ'lerimizin bu yeni ortamda KOSGEB desteklerinden en üst düzeyde faydalanmaları birinci önceliğimiz. Bu kapsamda BTSO Akademi projesiyle devlet teşvik ve destekleri konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bakanlıklar başta olmak üzere KOSGEB, Eximbank, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve İŞKUR gibi kurumların sağladığı destekler hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Bugün de İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programları gibi KOSGEB desteklerine ilişkin önemli bir programa ev sahipliği yapıyoruz. KOSGEB Başkanımız Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

1 milyon 350 bin KOBİ'ye 188 milyar TL destek

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin ve kurumların dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için bazı dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. İbrahimcioğlu, KOSGEB olarak bu kapsamda 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji planı hazırladıklarını belirtti. Türkiye'de 3,7 milyon KOBİ'nin olduğunu paylaşan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ'ye 188 milyar TL'lik destek sağladıklarını ifade etti. Özellikle son 23 yılda KOSGEB destek miktarında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden İbrahimcioğlu, 188 milyar TL'lik desteğin 184 milyar TL'lik kısmının son 23 yılda verildiğini belirtti. İbrahimcioğlu, kadın girişimcilere de özel önem verdiklerini söyledi. Türkiye'deki kadın girişimci oranının yüzde 14-17 arasında olduğunu belirten İbrahimcioğlu, "KOSGEB desteklerinin yüzde 40'tan fazlası kadın girişimcilere veriliyor. KOSGEB, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü kurumlar arasında yer alıyor" dedi.

Yalın, erişilebilir, dijital ve küresel KOSGEB

KOSGEB'in yeni vizyonu kapsamında yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olmayı hedeflediğini ifade eden İbrahimcioğlu, göreve geldiklerinde KOSGEB'in desteklerini yalınlaştırarak programları KOBİ'leri tohum aşamasından küresel rekabete hazırlayacak şekilde tasarladıklarını söyledi. Yeni destekleri KOBİ'lerin kendi ihtiyaçlarına çözüm geliştirecekleri şekilde planladıklarını belirten İbrahimcioğlu, "Yeni sistemde girişimci kendi ihtiyaçlarını kendi belirlesin istiyoruz. Yani bir anlamda KOBİ'lerimize sınırı, büyüklüğü belli bir alışveriş sepeti veriyoruz. KOBİ'lerden tek istediğimiz ihtiyaçlarına uygun şekilde bu sepeti doldurmaları. Kurulum aşamasından uluslararasılaşmaya kadar seçici destek veriyoruz" diye konuştu.

230 bin KOBİ yerinde ziyaret edildi

"Erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde KOBİ'leri ayağına bekleyen değil KOBİ'nin ayağına giden bir KOSGEB var" diyen KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, her perşembe günü KOSGEB çalışanlarının sahaya çıkarak bizzat KOBİ'lere yerinde bilgilendirme yaptıklarını ifade etti. Uygulamayı geçen yıl Ocak ayında başlattıklarını belirten İbrahimcioğlu bu süreçte 230 bin KOBİ'yi yerinde ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Biz KOBİ'lerimizin yanındayız. Bunun için çaba sarfediyoruz. Ziyaretlerimizde uzman arkadaşlarımız rehberlik yapıyor. Beklenti ölçüm ve değerlendirme anketleri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

KOSGEB'in dijital altyapılarını yapay zeka ile güçlendirerek süreçlerini daha da hızlandırmayı ve KOBİ'lere olan hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirten İbrahimcioğlu, Girişimcilik, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bursa iş dünyası temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlik soru-cevap bölümü ile son buldu. - BURSA