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BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı

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BTSO Başkanı Burkay'ın anne acısı

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay hayatını kaybetti.

Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın annesi Fatma Burkay hayatını kaybetti. Fatma Burkay'ın cenazesinin bugün akşam saat 18: 00'de Şehadet Camii'nden kılınacak namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Fatma Burkay'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınlayan BTSO, "Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın kıymetli anneleri Fatma Burkay hanımefendi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası İbrahim Burkay Bursa Ekonomi Haberler

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