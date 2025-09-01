BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Faaliyetlerine Başladı

BtcTurk'ün iştiraki BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı izinle faaliyetlerine başlayan BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ, yatırımcılara güvenli, sürdürülebilir ve geleceğe odaklı yenilikçi yatırım ürünleri ve fonları sunmayı hedefliyor.

Şirket, mevcut piyasa koşullarına uygun fırsatların yanı sıra gelecek için potansiyel taşıyan sektörleri de yatırım portföylerine dahil ederek uzun vadeli değer oluşturmayı amaçlıyor.

Profesyonel ve şeffaf yönetim anlayışıyla tasarlanan fonlar sayesinde yatırımcılara geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, farklı risk profillerine uygun yenilikçi yatırım stratejileri geliştirmeye odaklanıyor.

BtcTurk Portföy'ün Genel Müdürlük görevini, şirketin kuruluş sürecinde de yer alan Hakan Gürbüz üstlenecek.

Gürbüz, QNB Invest'te Yatırım Bankacılığı Grup Yöneticiliği görevinin ardından, son 4 yıldır BtcTurk Grubu'nda Yatırım Direktörü olarak görev yaptı.

"Her aşamada güven veren bir portföy yönetimi deneyimi sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Tibuk, yalnızca bugünün değil, geleceğin yatırım fırsatlarını da yatırımcılarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Tibuk, portföy yönetim şirketleri aracılığıyla sundukları finansal hizmetleri daha da genişletip, yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerle cevap vermeyi amaçladıklarını paylaşarak, "Risk yönetimi odaklı, şeffaf ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızla her aşamada güven veren bir portföy yönetimi deneyimi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

BtcTurk Portföy CEO'su Hakan Gürbüz de yatırım dünyasının ve Türkiye'de portföy yönetim sektörünün hızla büyüdüğünü ve geliştiğini anlattı.

Bu değişime öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gürbüz, "BtcTurk Grubu'nun finansal piyasalar ve teknolojideki bilgi birikiminden güç alarak, yatırımcılara yenilikçi ve güvenilir yatırım enstrümanları sunmayı ve uzun vadeli değer yaratmalarına destek olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.