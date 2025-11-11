Haberler

BSH Türkiye'nin We Power Programı İçin Başvurular Başladı

BSH Türkiye, kadınların istihdamda cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla We Power kariyer programının yeni dönemine başvuruları açtı. Program, mühendislik ve satış alanlarına yönelik kadınların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor ve başvurular 5 Aralık'a kadar sürecek.

BSH Türkiye'nin, "istihdamda cinsiyet eşitliğini" destekleyen We Power kariyer programının yeni dönemi için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların özellikle mühendislik ve satış alanlarında daha görünür ve etkili şekilde yer almasını hedefleyen programın yeni dönemi için başvurular, 5 Aralık'a kadar devam edecek.

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi gören kadın öğrencilere yönelik olan We Power'a seçilenlerin, Şubat 2026 itibarıyla programa başlaması planlanıyor.

Şirket, programla üretim, AR-GE, tedarik zinciri ve satış gibi alanlarda kadın yeteneklerin iş hayatına güçlü bir adım atmalarına olanak tanımayı amaçlıyor.

"Teknolojinin cinsiyeti yok" anlayışını benimseyen programda genç kadınlara güçlerini keşfetmeleri için bir alan oluşturuluyor.

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar, şirketin profesyonelleriyle bir araya geldikleri etkinliklerde kariyer yolculuklarına dair paylaşımları dinleme fırsatı buluyor.

Devamında gerçekleştirilen yönetici mülakatlarının ardından seçilen katılımcılar, BSH Türkiye'de Üretim, Kalite, AR-GE, tedarik zinciri, saha satışı ve satış destek gibi temel alanlarda proje öğrencisi olarak görev alıyor.

We Power programına 5 yılda 20 bini aşkın kadın öğrenci başvuruda bulunurken, yüzlerce proje öğrencisi, BSH Türkiye bünyesinde profesyonel deneyim kazanarak kariyerlerine yön verdi.

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık iş stratejimizin merkezinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Hüseyin Coşkun, BSH Türkiye olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı iş stratejilerinin merkezine aldıklarını belirtti.

Coşkun, programla en önemli hedeflerden birinin mühendislik ve satış gibi kritik alanlarda kadınların iş dünyasında sağlam adımlar atmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "We Power ile genç kadınların potansiyelini ortaya çıkarırken, geleceğin iş gücünde denge, ilham ve cesaret inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
