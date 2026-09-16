Haberler

Brüksel'de öğrenciler eğitim ücretlerindeki artışı protesto etti

Brüksel'de öğrenciler eğitim ücretlerindeki artışı protesto etti
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğrenci, üniversite kayıt ücretlerinin artırılması ve yükseköğretimde uygulanan başarı koşullarının ağırlaştırılmasını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğrenci, üniversite kayıt ücretlerinin artırılması ve yükseköğretimde uygulanan başarı koşullarının ağırlaştırılmasını protesto etti.

Belçika'da Fransızca eğitim veren üniversite ve yüksekokul öğrencilerini temsil eden FEF'in çağrısıyla 5 bine yakın üniversite öğrencisi Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Yükseköğretim politikalarını protesto eden öğrenciler, ana yolları kullanarak Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti binası önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, üniversite ve yüksekokullarda yıllık tam kayıt ücretinin 835 avrodan 1194 avroya yükseltilmesine ve öğrencilerin eğitimlerini belirli süre içinde tamamlamalarını zorunlu kılan başarı koşullarının ağırlaştırılmasına karşı çıktı.

Öğrenciler, barınma, ulaşım, beslenme ve ders malzemeleri fiyatlarındaki artışa da tepki gösterdi.

Eğitim sendikaları ile bazı öğretmen grupları da öğrencilerin protestosuna destek verdi.

Kaynak: AA
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti

Okul saldırısından yeni detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Askeri sanayi tesisi vuruldu
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız