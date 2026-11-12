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Brüksel Bölgesi hükümeti gürültülü güzergahta 60 günlük itiraz süresini kaçırdı

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Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti, uçak gürültüsüne yol açan RNP 07L güzergahına itiraz süresini iletişim aksaklığı nedeniyle kaçırdı. Yazıdan 6 Kasım'da haberdar olan sorumlu Devlet Sekreteri, 60 günlük sürenin dolduğunu gördü; güzergaha karşı ayrı mahkeme süreci sürüyor.

Belçika'da Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti, yerleşim yerlerinde uçak gürültüsüne yol açtığı gerekçesiyle karşı çıktığı iniş güzergahına ilişkin karara itiraz süresini, bakanlıklar arasındaki iletişim aksaklığı nedeniyle kaçırdı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Brüksel Havalimanı'nın 07L pistine inişlerde kullanılan ve şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden geçen "RNP 07L" güzergahına ilişkin bildirim yazısı, bölge hükümetinde dosyadan sorumlu yetkiliye ulaştırılmadı.

Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, güzergaha ilişkin yaklaşma prosedürlerinin kalıcı olarak uygulanacağı konusunda Brüksel Bölgesi Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt'ın ofisini 17 Temmuz'da bilgilendirdi.

Ancak yazı, dosyadan sorumlu Çevre ve İklimden Sorumlu Devlet Sekreteri Ans Persoons'a iletilmedi. Persoons, yazıdan ancak 6 Kasım'da haberdar oldu.

Böylece resmi bildirim niteliği taşıyan yazı, bölge yönetiminin Danıştay'da iptal davası açması için tanınan 60 günlük sürenin dolmasının ardından fark edildi.

Brüksel'in yoğun nüfuslu kuzey ve batı mahallelerinin üzerinden geçen güzergah, özellikle gece uçuşlarının yaşam kalitesi ve sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor.

Bölge hükümetinin güzergahın kullanımının durdurulması amacıyla Brüksel İlk Derece Mahkemesinde daha önce başlattığı ayrı yargı süreci ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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