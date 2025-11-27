Brisa ve Enerjisa'nın Yenilikçi İşbirliği ile Karbon Yönetiminde Dönem Değişikliği

Brisa ile Enerjisa Üretim'in kurumsal karbon ayak izi hesaplama uygulaması QuickCarbon, karbon yönetiminde yenilikçi bir işbirliğine imza attı.

Enerjisa Üretim'den yapılan açıklamaya göre, Brisa'nın kurum içi girişimcilik programı kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli altyapı CarboMission, Enerjisa Üretim'in karbon yönetimi çözümü QuickCarbon ile entegre edilerek karbon hesaplamalarında hız, doğruluk ve kolaylık sağlayan yeni bir dönemi başlattı.

CarboMission, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisiyle enerji faturalarını otomatik okuyarak, QuickCarbon platformuna girişleri otomatik olarak yapıyor. QuickCarbon ise, bu verileri GHG Protokolü ve ISO 14064 standartlarına uygun biçimde karbon emisyonu hesaplamalarına ve raporlarına dönüştürüyor. Bu kullanıcı dostu platform, şirketlere yüzde 70'e varan zaman tasarrufu ve yüzde 95'in üzerinde veri doğruluğu sağlıyor.

Brisa ve QuickCarbon'un bu işbirliğiyle, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamasında en kritik aşamalardan biri olan veri toplama süreci, manuel veri girişi ve insan hatası olmadan, otomatik ve güvenilir biçimde tamamlanıyor. Kullanıcının sisteme faturasını yüklemesiyle başlayan süreç, karbon emisyonu hesaplamalarının yapılmasına kadar tamamen dijital ortamda ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brisa Sürdürülebilirlik İş Geliştirme Direktörü Aylin Erdil Alpsan, CarboMission'un Brisa'da çalışan bir kişinin iş süreçlerinde yaşadığı zorluklara yeni bir bakış açısı getirmesiyle bir fikir olarak doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fikir, sektörler arası işbirliğiyle olgunlaştı. Bu çözüm, kurum içi girişimciliğin yalnızca yenilik değil, sürdürülebilir büyüme için somut değer yarattığının da göstergesi. Teknolojiyi, iş dünyasının sürdürülebilirlik hedeflerine hız kazandıracak bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu teknolojiyi aynı zamanda kendi operasyonel süreçlerimizde de kullanarak verimlilik kazanıyoruz. CarboMission'ın QuickCarbon platformuna entegre edilmesi, çözümün ticarileşmesini hızlandırdı ve karbon ayak izi hesaplaması yapan şirketlere güvenilir, şeffaf ve otomatize edilmiş raporlama süreçleri sundu."

QuickCarbon Yöneticisi Melih Sarıçiçek de Brisa'nın iç girişimcilik vizyonundan doğan ve Enerjisa Üretim'in QuickCarbon uygulama gücüyle hayata geçen CarboMission'ın inovasyon ve teknoloji odaklı sürdürülebilirliğin iş dünyasında somut değer yarattığının etkileyici bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Bizim de QuickCarbon olarak hizmet ve çözümlerimize CarboMission'ı da dahil etmemiz, hem yenilikçi bakış açımızın hem de müşterilerimiz için sürekli gelişen bir platform olma vizyonumuzun en güçlü göstergesi oldu. CarboMission, doğrulama süreçleri için gerekli belgeleri otomatik olarak sisteme dahil ederek, normalde 2 aya kadar sürebilen işlemleri ortadan kaldırıyor. Böylece şirketler, emisyon azaltım stratejilerini güvenilir ve sağlam verilere dayandırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.