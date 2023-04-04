Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ekonomik çarkların yeniden döneceğini belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkedeki ekonomik çarkların yeniden döneceğini ve büyümenin beklenenden daha iyi olacağını bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkedeki ekonomik çarkların yeniden döneceğini ve büyümenin beklenenden daha iyi olacağını bildirdi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Lula da Silva, "Birçok kötümserin tahmininin aksine ekonomik büyüme beklenenden daha iyi olacak." ifadesine yer verdi.

Lula da Silva, ülkede her şeyin yolunda gitmediğini kabul ettiklerini belirterek, alınacak bir dizi önlemlerle sanayi, tarım ve altyapıya teşvikler vereceklerini söyledi.

Meclis'e "sosyal adalet" çerçevesinde vergi reformunu güçlendiren bir yasa sunacaklarını aktaran Lula da Silva, yasanın içeriğine ilişkin detay paylaşmadı.

Devlet Başkanı Lula da Silva, özel sektörü teşvik ederek ülkedeki tüm üretken alanları harekete geçireceklerini kaydederek, " Brezilya'nın kalitede bir sıçrama yapacağına eminim." dedi.

Brezilya'da bu yıl ekonominin çok az büyüyeceği yönünde tahminlerde bulunan piyasa ekonomistlerine katılmadığını vurgulayan Lula da Silva, "Olumsuz değerlendirmelerine katılmıyorum, şirketler yeniden yatırım yaptığında, daha çok üretip satmaya başladığında ne olacağını göreceğiz. Çünkü daha fazla istihdam ve daha iyi ücretler olacak." diye konuştu.

Geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen Brezilya ekonomisinin bu yıl 0,9, 2024'te ise yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin ediliyor.