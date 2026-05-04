Brent petrolün varili 108,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,06 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,17 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 108,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek vermeye başlayacağına yönelik haber akışı etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğine yönelik açıklamaları ise bölgedeki gerilimin devam edeceğine işaret ederek fiyatları destekliyor. İran ordusu, ABD donanmasının bölgeye yaklaşması halinde hedef alınacağını duyurdu.

Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişeleri devam ederken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülkenin haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı ise fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen başka bir unsur oldu.

Grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 110,71 doların direnç, 104,21 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.