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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentinin etkisiyle 90 doların altına geriledi

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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentinin etkisiyle 90 doların altına geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalacağına yönelik beklentinin etkisiyle 90 doların altına geriledi

Kaynak: AA
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